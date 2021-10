Ruski stručnjaci: Svako treće dete posle kovida ima kognitivni poremećaj

Blic pre 6 sati

Kongitivni poremećaji posle preležanog kovida zabeleženi su kod skoro svakog trećeg deteta i to nakon jednog do tri meseca od završetka bolesti, izjavila je danas specijalista pedijatrije preventivne medicine pri ruskom ministarstvu zdravlja Lejla Namazova-Baranova. - Nakon oporavka 4 do 12 nedelja kasnije ostaju između ostalih i kognitivni postkovid poremećaji kod dece. Radi se o oko 30 odsto, odnosno o svakom trećem detetu. Gubitak čula mirisa ukazuje na