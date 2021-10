Srpski teniseri kreću u pohod na Pariz: Evo protiv koga će igrati naši teniseri! (foto)

Hot sport pre 52 minuta | Nebojša Dobrić

Kecmanović će jedini morati kroz žreb. Tokom naredne nedelje,odnosno od 1. do 7. novembra, moći ćemo da pratimo mečeve srpskih tenisera na ATP Pariz. Parovi su izvučeni i to izgleda ovako: The #RolexParisMasters draw is out ! pic.twitter.com/Ru9nL4g3Pw — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2021 Novak Đoković će biti slobodan prvo kolo, a naredni rival će biti pobednik iz duela Marton Fučovič – Fabijo Fonjini. Filip Krajinović će igrati protiv