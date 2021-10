Ovome se niko nije nadao: Novak Đoković povukao neočekivani potez pred masters u Parizu

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

FOTO: AP Kao prvi nosilac na mastersu u Parizu, na kome želi da napravi novi korak ka teniskoj istoriji, očekivalo se da će najbolji teniser sveta potpuno usmeriti svoju pažnju na nadmetanje u pojedinačnoj konkurenciji.

Ali, on je rešio da igra i u pariskom takmičenju dublova. Naime, on se, zajedno sa Filipom Krajinovićem, prijavio u dublu, a organizatori su im dali "posebnu pozivnicu" kako bi mogli da učestvuju, jer svojim ATP rejtingom dublova ne bi automatski imali to pravo. FOTO: Tanjug Za igre parova prijavili su se i Stefanos Cicipas (kome će saigrač biti Aisam-ul-Hak Kureši), Andrej Rubljev, Karen Hačanov, Fabio Fonjini... Ranije tokom dana, Novak Đoković, Filip Krajinović,