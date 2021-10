Putin i Si pozvali učesnike samita G20 na međusobno priznavanje vakcina

Danas pre 5 minuta | Beta- AFP

Predsednici Kine i Rusije Si Đinping i Vladimir Putin danas su se na samitu G20 založili za međusobno priznavanje dostupnih vakcina protiv kovida-19, posebno između zemalja članica grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja, uključujući Kinu i Rusiju.

Kineski i ruski predsednik su se učesnicima samita u Rimu obratili putem video veze. Putin je rekao da uprkos odluci G20 pristup vakcinama i drugim važnim resursima i dalje ne mogu da dobiju sve zemlje kojima je to potrebno. „Mislim da se to dešava, između ostalog, zbog nelojalne konkurencije, protekcionizma, nespremnosti niza zemalja, uključujući i zemlje G20, da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji“, ocenio je on. Istakao je da je Rusija „bila