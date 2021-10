Napad u metrou u Tokiju, povređeno najmanje 15 osoba

Nova pre 2 sata | Autor:Ksenija Stojiljkovic

Petnaest ljudi je povređeno nakon što je došlo do incidenta u metrou u Tokiju.

Naoružani muškarac je zamahivao nožem, a potom na ljude bacio zapaljivu tečnost koja je izazvala požar. Napadač je zapalio hlorovodoničnu kiselinu. Japanska policija je uhapsila napadača, koji prema nezvaničnim informacijama ima oko 20 godina piše RT. At least 15 injured after an alleged arson attack on the Tokyo metro. One suspect has been arrested, said to be wielding a knife. Preliminary reports suggest the man poured hydrochloric acid in a carriage and set fire