Stiže nagla promena vremena! Danas do 20 stepeni, ali preko noći počinje kijamet, poznato i da li će narednih dana biti snega

Kurir pre 46 minuta

Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, snega neće biti još uvek, ali se od sutra vreme menja.

Još danas ćemo uživati u sunčanom danu, jer nas očekuje temperatura i do 20 stepeni. Prvog dana novembra očekuje se pretežno sunčano vreme, jutro sveže, na jugu i zapadu, mestimično sa maglom. Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 12 stepeni. U toku dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj krajini gde će biti pretežno obćačno. U košavskom području sa umerenim i jakim vetrom, na jugu Banata i olujnim jugositočnim. Uveče nam stiže postepeno