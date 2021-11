Horor u Rusiji: Rođak bacio dve devojčice kroz prozor zgrade, a razlog jezivog zločina je potpuno bizaran

Blic pre 2 sata | M.M.J.

Dvadesetrogodišnji mladić uhapšen je nakon što su devojčice, stare devet i 14 godina, bačene sa osmog sprata zgrade u Rusiji.

Jedna od sestara umrla je odmah nakon pada dok je druga podlegla povredama u bolnici, u Republici Tuvi, u južnom Sibiru. Komšije iz kompleksa zgrada u gradu Kizilu, rekli su da su čuli strašne vriske, kada su devojčice pale smrt, sa visine od pre 24 metara, prenosi Miror. Očur Sančat, mladić za koga se sumnja da je odgovoran za smrt ove dve sestre inače je rođak njihove majke. On je navodno tvrdio da su one bile "previše glasne" u stanu, u kojem je on iznajmljivao