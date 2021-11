Bugarska zbog migranata poslala 350 vojnika na granicu s Turskom

Danas pre 4 sati | Beta/AFP

Bugarska je poslala danas 350 vojnika na svoju granicu sa Turskom da pomognu policiji zbog porasta pritisaka migranata, izjavio je danas ministar odbrane Georgi Panajotov. „Od danas se nalaze vojnici na bugarsko-turskoj granici da podrže graničnu policiju.

Poslato je 350 ljudi“, rekao je on u intervjuu za televiziju bTV. Više od 6.500 ljudi koji su ušli nelegalno, uglavnom poreklom iz Avganistana, uhapšeni su od januara do septembra u Bugarskoj, što je tri puta više nego u istom periodu 2020. godine, navelo je ministarstvo unutrašnjih poslova. Bugarska se nalazi na spoljnoj granici EU na putu migranata koji žele da stignu do Evrope. Ograda od bodljikave žice, na mestima pokidana, proteže se duž 259 kilometara