Mirončikov u četvrtfinalu SP u boksu

Srpski bokserski reprezentativac Vladimir Mirončikov plasirao se večeras u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Beogradu pošto je pobedio Kristijana Nikolova iz Bugarske sa 5:0. „Odlična borba, teška, ali kako je meč odmicao bio sam sve bolji i to je moja praksa.

Trudim se da iz runde u rundu podignem nivo, preuzmem incijativu i do kraja držim nametnuti tempo. To sam uradio i ovaj put i stigao do velike i važne pobede. Od druge runde ponelo me je i navijanje naših navijača, uzivikivali su moje ime što me je dodatno motivisalo“, rekao je Mirončikov, preneo je Bokserski savez Srbije. Pobeda u četvrtfinalu donosi plasman u polufinale u kome će bokseri obezbediti bronzanu medalju. „Ulaz u Arenu je besplatan sve do finala,