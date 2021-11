Vladimir pobedio! Srbi jure tri medalje na prvenstvu sveta u boksu

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Bokserski savez Srbije - Odlična borba, teška, ali kako je meč odmicao bio sam sve bolji i to je moja praksa.

Trudim se da iz runde u rundu podignem nivo, preuzmem incijativu i do kraja držim nametnuti tempo. To sam uradio i ovaj put i stigao do velike i važne pobede. Od druge runde ponelo me je i navijanje naših navijača, uzivikivali su „Vladimir, Vladimir“ što me dodatno motivisalo i dalo mi vetar u leđa. Slede četvrtfinala i verujem da će publika doći u još većem broju i podržati nas na putu do medalje, jer pobeda u narednom meču je ujedno i pobeda koja obezbeđuje