Profesor Miloš Ković: Progone me sa Filozofskog fakulteta jer sam protiv "haške" i "NATO istine"!

Kurir pre 3 sata

Stransparentom „ Nije filozofski ćutati - Nepristrasna komisija za profesora Kovića“, grupa studenata okupila se juče na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak podrške profesoru Milošu Koviću, kome preti izbacivanje s fakulteta.

Ovaj skup organizovali su studenti zbog situacije u kojoj istoričar Miloš Ković tvrdi da grupa profesora predvođena Nikolom Samardžićem čini sve da on ne bude izabran u zvanje redovnog profesora, iako za to ispunjava sve uslove. On smatra da je reč o političkom obračunu i progonu, da je nepodoban zato što je protiv „haške“ i „NATO istine“ i zato što se bori za to da studenti uče pravu istoriju, kakvu nalažu nauka i struka. Ković je pre skupa poručio da je lopta u