Poraz Đerea nakon preokreta i dva i po sata, Mari propustio 7 meč lopti

Nova pre 1 sat | Autor:Strahinja Nikolić

Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira Masters serije u Parizu nakon što je poražen od Lorenca Musetija iz Italije posle tri seta, 6:4, 6:7, 4:6.

Đere je propustio brejk loptu u prvom gemu, ali je bio znatno sigurniji u petom, kada je poveo 3:2 i tu prednost sačuvao do kraja, te drugu set loptu pretvorio u 1:0. Odlično je započeo i drugi set, poveo 1:0, ali je odmah dopustio Italijanu da vrati brejk. Imao je novu šansu Đere u sedmom gemu, no nije iskoristio prednosti, Museti je poveo 4:3, do kraja seta nije bilo brejkova, pa je pobednik odlučen u taj-brejku. Znatno bolje je taj deo igre otvorio Museti,