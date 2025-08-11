Međedović: Dobro pamtim Alkaraza, vodio sam 9:1

Srpski teniser Hamad Međedović pobedio je Holanđanina Talona Grikspora 6:4, 7:6 (3) u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju, a pred 22-godišnjakom iz Novog Pazara je nimalo lak zadatak. „Mislim da sam igrao veoma dobro od početka.

Prvi set je išao u moju korist. Od trenutka na 3:1 u drugom na 0:40, kad sam za malo promašio bekhend pasing šot – ostale su mi misli na tome jer je bila velika šansa i jako je blizu bilo da uđe ta lopta. Mnogo sam razmišljao o tome kasnije i to je moj propust. Počeo sam da igram dobro, pa sam priveo kraju“, analizirao je Međedović pobedu protiv 32. igrača sveta. U trećem kolu Međedovića (ATP 72) čeka Španac Karlos Alkaraz, drugi igrač sveta, protiv kog će