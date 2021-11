Dodik: Sa Šmitom kad pribavi potvrdu o imenovanju od Saveta bezbednosti UN

Politika pre 1 sat

BANjALUKA – Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da visoki predstavnik nema više šta da traži u BiH, ali da nema ništa protiv toga da Savet bezbednosi UN produži mandat EUFOR-u u BiH. „Mislim da visokog predstavnika nema i neće ga ni biti.

Sve ono što bi on donosio i pretnje da bi koristio 'bonska ovlaštenja' – neka koristi, to nema nikakvog značaja u Republici Srpskoj”, rekao je Dodik, javlja Tanjug. On je rekao da se na predstojećoj sednici Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH, ovaj put definitivno odlučuje da li ima ili nema visokog predstavnika u BiH. Dodik je naveo da će se sa Šmitom razgovarati samo kada u SB UN pribavi potvrdu da je imenovan. „Šmit je isključivo u funkciji Bošnjaka i