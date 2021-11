Kecmanović izgubio u prvom kolu mastersa u Parizu

Danas pre 1 sat | Beta

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije danas uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Parizu pošto je izgubio od 22. igrača sveta Francuza Gaela Monfisa posle tri seta, 6:4, 5:7, 3:6.

Kecmanović, 69. igrač sveta, izgubio je posle dva sata i 10 minuta. On je u trećem gemu prvog seta napravio brejk, prednost je sačuvao do kraja i poveo je u meču. Teniseri su u drugom setu bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Francuz napravio brejk i izjednačio u meču. Monfis je i u trećem setu napravio brejk, u šestom gemu i plasirao se u drugo kolo. Monfis će u drugom kolu igrati protiv sunarodnika Adrijana Manarina.