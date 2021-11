"Neverovatno!" Željko Obradović posle drame sa Huventudom ostao u neverici zbog "grobara"

Večernje novosti pre 30 minuta | Novosti online

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga Košarkaši Partizana pobedili su Huventud u dramatičnom meču 3. kolu Evrokupa, i to uz fantastičnu podršku s tribina hale "Aleksandar Nikolić", pa i ne čudi zadovoljstvo stratega crno-belih. - Još jednom moram da kažem, mi smo mlad tim, zato će i biti uspona i padova.

To ne treba da se smetne sa uma. Na kraju, najbolji igrač je rešio meč. Kevin Panter je vođa i to je i pokazao. Svaka čast igračima, ali i navijačima. Stvarno je bila potpuno neverovatna atmosfera!, istakao je Obradović posle utakmice. A post shared by @pbg.news Sledeći meč u Evrokupu Partizan će odigrati kao gost Andore.