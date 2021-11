Zemljotres u Srbiji: Jaki potresi kod Kragujevca

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto printskrin EMSC Epicentar je bio četiri kilometra jugoistočno od Kragujevca.

Potresi su se osetili i u Beogradu, javljaju čitaoci Novosti. M4.4 #earthquake ( #zemljotres) strikes 10 km S of #Kragujevac ( #Serbia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/a1fWuUztXW — EMSC (@LastQuake) November 2, 2021 Na društvenim mrežama oglasili su se uznemireni građani. Neki od njih izrazili su strah i pitaju se ko će sada da spava Foto printskrim seizmo BONUS VIDEO - Snimak zemljotresa u Mladenovcu