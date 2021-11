Prijateljstvo za budućnost regiona

Politika pre 13 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je sinoć na Instagramu fotografiju iz jednog beogradskog restorana sa premijerima Albanije i Crne Gore, Edijem Ramom i Zdravkom Krivokapićem, kao i zamenikom makedonskog premijera Nikolom Dimitrovim.

Vučić je ispod fotografije, na kojoj se vidi i premijerka Srbije Ana Brnabić, napisao da „naše prijateljstvo je prijateljstvo za budućnost celog regiona”. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) „Divno veče u restoranu Salon 1905 sa prijateljima iz regiona Edijem Ramom, Zdravkom Krivokapićem i Nikolom Dimitrovim. Ana Brnabia i ja predstavili smo našim gostima odlična srpska vina, a smeli smo da ih uporedimo i sa veoma