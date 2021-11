Jutro suvo i oblačno, do kraja dana kiša

RTV pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će danas ujutro i pre podne biti umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito. Od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa severa i zapada, a do kraja dana i u toku noći proširiće se na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći doći će do jačanja intenziteta padavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, pa se očekuju lokalni pljuskovi i obilnije količine padavina, od 20 do 40 mm, ponegde i više. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 6 stepeni, na istoku i jugoistoku, do 14 stepeni na severu i zapadu. Najviša temperatura od 15 u Timočkoj Krajini do 25 stepeni u