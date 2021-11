Počela izgradnja brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac

Danas pre 44 minuta | Beta

Izgradnja brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac (Dunavski koridor), duge 67,9 kilometara, počela je danas, a radovi će koštati 337 miliona evra.

Glavni izvođač radova je kineska državna kompanija Šandong haj spid (Shangdong Hi Speed Group) a podizvodajači će biti srpske firme. Planirano je da prva od tri deonice bude završena do kraja 2023. a cela saobraćajnica do novembra 2024. Na trasi saobraćajnice biće više od 20 mostova i nadvožnjaka, uključujući novi most preko Velike Morave. Početku radova prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture