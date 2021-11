SZO upozorava: Evropa ponovo epicentar pandemije, do februara još pola miliona mrtvih

RTS pre 51 minuta

Evropa je ponovo epicentar pandemije kovid 19, upozorava Svetska zdravstvena organizacija dok broj novoobolelih širom kontinenta raste. Zdravstveni zvaničnici upozoravaju da bi ovaj talas mogao da dovede do velikog broja smrtnih slučajeva i za trenutno stanje krive nedovoljnu upotrebu vakcina i relaksaciju mera.

Šef Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge rekao je, na konferenciji za novinare, da bi do kraja februara na evropskom kontinentu moglo biti još pola miliona smrtnih slučajeva, prenosi Bi-Bi-Si. Za rast brojki okrivio je nedovoljnu upotrebu vakcina i ublažavanje preventivnih mera. "Moramo da promenimo taktiku, od reagovanja na talase kovid 19 do sprečavanja da do njih uopšte dođe", ističe Kluge. Stopa vakcinacije usporila je na celom kontinentu. Dok