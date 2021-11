Vremenska prognoza - 6. novembar

RTS pre 2 sata

Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a samo na severu uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.11.2021. Subota Oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša od 9 do 15 stepeni. 07.11.2021. Nedelja Umereno oblačno, suvo i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša od 13 na severu do 21 stepen na jugoistoku.