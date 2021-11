Papa Franja u decembru na Kipru i u Grčkoj

Blic pre 3 sata

Papa Franja početkom decembra planira posetu Kirpu i Grčkoj, saopšteno je danas iz Vatikana.

U saopštenju se navodi da će papa otići na Kipar od 2. do 4. decembra, a u Grčku od 4. do 6. decembra. Tokom posete Grčkoj papa će boraviti i na ostrvu Lezbos. Ovo će biti treći odlazak pape u inostranstvo od kako je putovanje postalo lakše usled pandemije virusa korona. On je boravio u Iraku u martu i u septembru u Mađarsku i Slovačku. Papa je bio u Grčkoj 2016. godine.