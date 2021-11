Pevačica poginula u 26. Godini: Nastradala u avionskoj nesreći sa još četvoro ljudi! Jezivo

Kurir pre 2 sata

Brazilska pevačica Marilja Mendonsa poginula je u avionskoj nesreći u 26. godini.

Naime, ona je nastradala kada se privatni avion kojim je išla na koncert srušio. U avionu je bilo ukupno petoro ljudi, a niko nije preživeo jeziv udes. Poginuli su njen ujak, njen producent i dvojica članova posade, prenosi CNN. Inače, Marilja je bila dobitnica latino Gremija, i imala je skoro 40 miliona pratilaca na Instagramu uz 22 miliona pretplatnika na Jutjub kanalu. Marilja je iza sebe ostavila i dvogodišnjeg sina.