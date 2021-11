Gde možete gledati Novakov istorijski meč o kojem će pričati cela Srbija

Nova pre 1 sat | Autor:Nebojša Todorović

Novak Đoković igra za istoriju i plasman u finale Mastersa u Parizu, a na tom putu stoji mu poljski teniser Hubert Hurkač, sa kojim će igrati ne pre 14 časova.

Subotnji program u „Bersiju“ otvorio je meč dublova, a najbolji teniser sveta u pohod na finale kreće najranije u 14 sati, uz direktan prenos na TV Sport Klub 2. Đoković je do turnira u Parizu poslednji meč u singlu odigrao 12. septembra u finalu US Opena, a posle duže pauze opet je spreman da piše istoriju. Novak bi ulaskom u finale obezbedio da sedmi put završi godinu na prvom mestu svetske rang liste, čime bi se osamostalio kao rekorder, jer su do sada on i Pit