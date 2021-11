Preokret Đokovića za finale Pariza i prvo mesto na kraju godine

Danas pre 30 minuta | Beta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Parizu, pošto je danas pobedio Poljaka Huberta Hurkača sa 3:6, 6:0, 7:6 (5) i tako obezbedio završetak sezone na prvom mestu ATP liste.

Biće to sedmi put u karijeri da godinu završava na vrhu svetske rang-liste čime će postaviti novi rekord koji je do danas delio sa legendarnim Pitom Samprasom. Srpski teniser je do pobede u svom sedmom polufinalu poslednjeg Mastersa u sezoni i treće, u isto toliko mečeva, protiv Hurkača stigao posle dva sata i 17 minuta igre. Đoković će za šestu titulu u Parizu i 37. masters trofej igrati protiv pobednika drugog polufinala u kojem se sastaju Rus Danil Medvedev i