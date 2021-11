Bogdanović dobar u porazu Atlante: Devin Buker presudio Hoksima u završnici! (video)

Hot sport pre 7 sati | Vasilije Kićanović

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović imao je zapaženo veče u NBA ligi u porazu Atlanta Hoksa od Finiks Sansa rezultatom 121:117.

Ubacio je 18 poena uz sedam skokova i šut 7/17 iz igre. Za tri poena Bogdanović je imao 4/11. Prvi strelac Atlante bio je Trej Jang sa 31 poenom uz 13 asistencija, a Kolins je dodao 26 poena i 10 skokova. Nezaustavljiv je bio Devin Buker koji je Hoksima ubacio 38 poena i ostvario šest skokova. The Hawks let this one get a way from them, and their end-of-game plays left much to be desired. Trae Young took a rushed 3. Then Bogdan Bogdanovic attempted this fadeaway