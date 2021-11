Revolveraški obračun u finiksu, učestvovao i Bogdan! Dve zvezde rešetale, Srbin pogađao, ali na kraju izgubio!

Mondo pre 4 sati | Nikola Lalović

U neverovatnom meču Finiks je na kraju preokrenuo i dobio meč!

U neverovatnom meču Finiks je na kraju preokrenuo i dobio meč! Veliku borbu videli smo u duelu Finiksa i Atlante, a na kraju je ekipa Devina Bukera i Krisa Pola nekako stigla do pobede. Bogdan Bogdanović je bio odličan u svom timu, Tre Jang je pogađao iz svih pozicija, ali to nije bilo dovoljno. FINIKS - ATLANTA 121:117 Do poluvremena je meč bio konstantno u egalu, a potom se Atlanta u trećoj četvrtini odlepila. Ipak nisu uspeli da zadrže svoje vođstvo jer je