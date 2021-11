Investitor: Inspekcija utvrdila da nema nikakvih oštećenja na gradilištu

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

Investitor objekta koji se gradi u Južnom bulevaru Danko Mitrić je izjavio da je građevinska inspekcija sinoć utvrdila da nema nikakvih oštećenja na gradilištu.

Podsetimo, nakon prijave da je došlo do urušavanja na gradilište su sinoć došli policija, komunalna milicija, predstavnici opštine Vračar i građevinska inspekcija. „Kao i građani koji su došli na lice mesta, tako sam došao i ja sinoć zato što sam pročitao na društvenim mrežama da se to desilo. Još nisam sreo toga građanina koji mi je rekao da se nešto desilo, da je nešto puklo, da je bilo neko podrhtavanje. To su komentari i priče, a na licu mesta ne postoji ništa