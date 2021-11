NBA: Pao i Hjuston, Voriorsi lideri Zapada

N1 Info pre 10 sati | Autor:Katarina Kostić

U noći između nedelje i ponedeljka odigrano je sedam NBA mečeva, a svoje sjajne partije nastavio je Golden Stejt za koji nastupa srpski košarkaš Nemanja Bjelica.

Slavili su Voriorsi nad Hjustonom 120:107, a najefikasniji u pobedničkom timu bili su Džordan Pul sa 25 poena, četiri skoka i pet asistencija, kao i Stef Kari sa 20 poena, tri skoka i dve asistencije. Što se tiče Bjelice on je na terenu proveo 14 minuta i za to vreme uspeo da postigne devet poena, sve tri trojke. Uz to je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde zabeležio dva skoka i dve asistencije. U redovima Hjustona najbolji pojedinac je bio Džejšon Tejt sa 21 poenom.