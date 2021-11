Srpska NBA euforija Nemanja Bjelica digao ceo Golden Stejt na noge, igra kao u transu (video)

Večernje novosti pre 3 sata | D. N.

FOTO: Tanjug Kako i ne bi, kada sa Golden Stejtom ređa pobede kao u najslavnijim danima "ratnika", a najnovija je ostvarena protiv Hjuston roketsa, 120:107.

Beli for threeeee 📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/vY7uoQK4df — Golden State Warriors (@warriors) November 8, 2021 ... ali je i cela partija srpskog igrača bila impresivna. #SPLASH 💧 https://t.co/P908XQtrHH pic.twitter.com/sYP7flYz5J — Golden State Warriors (@warriors) November 8, 2021 Poku puts it in 🎯 @shaiglalex ➡️ @aleksejpokusevs pic.twitter.com/bLZm3zAfhL — OKC THUNDER (@okcthunder) November 8, 2021 On je postigao tri poena (šut iz igre 1/3, od toga sa