Prijava, lažna vest, inspekcijski nadzor: Šta se (nije) desilo u Južnom bulevaru

Prijava da je prethodne večeri došlo do urušavanja gradilišta u Južnom bulevaru predstavlja širenje lažnih vesti i Grad traži da ta osoba krivično odgovara, poručuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On kaže da je građevinska inspekcija utvrdila da nisu ugrožene ni okolne zgrade, ni stanari. Gradilište ostaje zatvoreno dok se ne proveri da li se svi radovi izvode u skladu sa projektom. U jamu koja se kopa zbog temelja budućeg stambeno poslovnog objekta upalo je nešto zemlje sa površine i to je sve. Informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama da je došlo do urušavanja gradilišta i zgrade u Južnom bulevaru i koje su preneli pojedini mediji, nadležni