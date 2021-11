Matematika stupa na scenu, evo do kada Novak ima zagarantovano prvo mesto!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je osvojio masters u Parizu i obezbedio prvo mesto do kraja sezone, što će biti sedmi put u istoriji da završava sezonu kao prvoplasirani teniser.

Pit Sampras je ostao na šest. Nije to jedini rekord sa kojim izlazi iz Pariza, recimo i to da niko nikada nije uspeo da osvoji dva velika turnira u Parizu u jednoj godini, a ove je to pošlo za rukom Novaku. Pored toga, osvojio je svoj 37. masters turnir, i tu se izdvojio kao sam jer je Nadal ostao na 36, naravno, ispred njega nema nikog. Znamo već i da je Novak dugo prvoplasirani na ATP listi, a nakon osvajanja Pariza, jasno je da će biti prvoplasirani sve do kraja