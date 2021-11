Predsednik u Obrenovcu Neverovatan posao je urađen, od ovoga živi Srbija, od presudnog je značaja! Radnici mu uručili poklon

Kurir pre 11 minuta

Predsednik Srbije Aeksandar Vučić obišao je danas Termoelektranu "Nikola Tesla" B u Obrenovcu gde su u toku radovi na revitalizaciji bloka B1, snage 650 megavata.

Radovi, prvi na tom bloku posle 40 godina rada, u vrednosti su 90 miliona evra, a počeli su maja ove godine. - Čestitam momcima i devojkama na fantastičnom poslu koji su obavili, na trudu i radu. Ti ljudi rade u najtežim uslovima a obavljaju posao od velikog interesa za celu smenu. Ovde se u dva bloka proizvodi dva puta po 650 megavata - rekao je predsednik Srbije u obraćanju. Kako