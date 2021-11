Danas se praznuje: Radno vreme prodavnica, tržnih centara, pumpi…

Nova pre 2 sata | Autor:Milena Ilić Mirković

Danas se obeležavala Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Ovaj praznik se zvanično obeležava neradno, ali to ne važi za sve. Napravili smo spisak i najvažnije informacije o radnom vremenu pojedinih uslužnih delatnosti - od radnji do benzinskih pumpi. Prodavnice, tržni centri, pumpe… Tržni centri u Beogradu rade redovno, a prodavnice prehrambene robe moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova. Veliki hipermarketi takođe uglavnom rade po redovnom radnom vremenu. Benzinske stanice rade 24 sata samo na putevima prvog i drugog