Blagi pad broja novozaraženih, povećana vakcinacija i prvom i trećom dozom

Od početka epidemije u Srbiji je registrovano 1.204.902 slučaja zaraze koronavirusom‬, a testirano je 6.542.905 osoba. Do sada je od posledica kovida 19 preminulo 10.722 ljudi. Procenat smrtnosti je 0,89 odsto. Na lečenju je 6.571 pacijent, a 276 na respiratorima, navodi se na sajtu covid19.rs.

09:31 U Zemunskoj bolnici za trećinu manje kovid pacijenata Početkom septembra KBC "Zemun" ponovo je postao trijažni centra za kovid pacijente. U poslednjih mesec dana ovde se situacija promenila-dnevno su zbrinjavali do 180 pacijenata, a poslednjih dana za trećinu manje. "Poslednjih četiri do pet dana smo spali sa 150 do 180 pacijenata na 100, 120 i 130. To su primarni pokazatelji jednog blagog popuštanja virusa i blagog poboljšanja opšte situacije", istakao je