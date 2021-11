​Tadić i Vlahović dižu atmosferu, vreme je da padne Portugal!

Sportske.net pre 22 minuta | Sportske.net

Reprezentativci Srbije Dušan Tadić i njegov imenjak Vlahović silno su bili raspoloženi posle večerašnjeg treninga, dan uoči odlučujuće utakmice za plasman na Svetsko prvenstvo, koje naš tim igra u nedelju protiv Portugala u Lisabonu.

Obojica su na Tviteru objavili fotografije sa treninga na "La Lužu". Tadić je napisao: "Više smo nego spremni za sutrašnju veliku utakmicu... Napred Srbija!!!", stoji u poruci kapitena. We're more than ready for the big game tomorrow… Napred Srbija!!! 🇷🇸🦅 pic.twitter.com/2NC5rt7KBn Vlahović je bio još sažetiniji i napisao "Hrabro", a na nama je da mu verujemo da će igra izabranika Dragana Stojkovića Piksija biti upravo takva. Храбро 🏟🇷🇸🙏🏻...