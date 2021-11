Ubio se iz lovačke puške: Tragedija kod Kovina, pre nego što je izdahnuo pozvao je brata - Kasno je, već sam napravio glupost!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: V. Mitrić Kako saznaje " Blic", on je tog dana trebao da ode kod lekara jer je duži vremenski period imao zdravstvenih problema i spremao se za operaciju. Pre nesreće koja je uznemirila stanovnike tog sela, on je pozvao svog brata da dođe po njega i odvede ga lekaru. Međutim, kada je on stigao, vrata su bila zaključana i nije mogao da uđe u kuću. Brat je pozvao nesrećnog muškarca na mobilni telefon da ga obavesti da je stigao i da mu otvori. Nezvanično, on se