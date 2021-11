Za Gretu Tunberg konferencija o klimi završena sa „bla bla bla“ deklaracijom

Danas pre 10 sati | Beta-AFP

Posle zaključenja sporazuma na konferenciji o klimi COP26 u Glazgovu, švedska klimatska aktivistkinja Greta Tunberg ocenila je da se skup može svesti na „bla, bla, bla“ i ponovila optužbe koje je ranije uputila svetskim vođama. „Pravi rad se nastavlja van ovih sala.

I mi nikad od njega nećemo odustati“, napisala je na svom Tviter nalogu na kraju svetske konferencije Greta Gunberg koja je simbol pokreta „Petak za budućnost“. The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah. But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021 Ona je pre nekoliko dana upozorila da je sporazum za koji se kaže da pravi male korake u