Gadafijev sin se zvanično kandidovao: Seif al-Islam u trci za predsednika Libije koja je u haosu nakon svrgavanja njegovog oca!

Kurir pre 3 sata

Sin svrgnutog libijskog vođe Moamera Gadafija, Seif el-Islam, kandidovao se za predsedničke izbore zakazane za decembar, rekao je lokalnim medijima zvaničnik izborne komisije.

"Seif al-Islam Gadafi je podneo kandidaturu za predsedničke izbore kancelariji Izborne komisije u Sabhi", na jugozapadu zemlje, rekao je zvaničnik za libijski kanal El-Rasmija. Libija je utonula u haos tokom pobune 2011. godine kada je svrgnut i ubijen njen dugogodišnji lider Moamer Gadafi. After a decade in various forms of detention, Saif al-Islam Gaddafi surfaces in Sebha, southern Libya, to submit his candidacy papers for presidential elections scheduled for