Psovka kruži svetom: Luis Hamilton izveo čudo u Brazilu, a ovaj razgovor se prepričava

FOTO: AP Aktuelni svetski prvak je zbog promena na bolidu bio kažnjen i krenuo u pomenute kvalifikacije sa poslednjeg mesta, a na kraju je ostvario čak peto najbolje vreme.

NJegovu spektakularnu vožnju "uprava" tima je burno proslavila, a na društvenim internet mrežama mnogi dele reakciju Tota Volfa, prvog čoveka F1-ekipe Meredesa. - Bravo Luise, briljantno ostvarenje! J*** ih sve!, poručio je Volf Britancu. Toto's message to Lewis after that sprint race 😤 pic.twitter.com/2mKdCfdKM3 — ESPN F1 (@ESPNF1) November 13, 2021 Ipak, Hamilton će zbog pete promene motora ove sezone (a tri su dozvoljene) biti kažnjen sa pet startnih pozicija,