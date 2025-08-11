Rinderkneš se srušio zbog vrućine, Ože-Alijasim ide dalje

RTS pre 26 minuta
Rinderkneš se srušio zbog vrućine, Ože-Alijasim ide dalje

Francuski teniser Artur Rinderkneš bio je primoran da preda meč trećeg kola mastersa u Sinsinatiju, nakon što mu je pozlilo tokom duela sa Kanađaninom Feliksom Ože Alijasimom.

Meč je prekinut pri rezultatu 7:6, 4:2 u korist Ože Alijasima, nakon što je Rinderkneš, inače 70. teniser sveta, pao na teren i teško disao. Zbog izuzetno visokih temperatura i teških uslova za igru, Francuz nije mogao da nastavi. U trenutku incidenta, dvojica tenisera su na terenu provela skoro dva sata. Rinderkneš je pao na leđa, pokrio se peškirom i pokazao znake iscrpljenosti, što je izazvalo reakciju glavnog sudije, a ubrzo je intervenisala i medicinska ekipa.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Danilović i Potapova eliminisane u prvom kolu dubla u Sinsinatiju

Danilović i Potapova eliminisane u prvom kolu dubla u Sinsinatiju

RTS pre 11 minuta
Rune savladao Mikelsena u trećem kolu Sinsinatija

Rune savladao Mikelsena u trećem kolu Sinsinatija

RTS pre 36 minuta
Jeziva scena obišla svet: Poznati teniser se srušio na terenu usred meča! (video)

Jeziva scena obišla svet: Poznati teniser se srušio na terenu usred meča! (video)

Kurir pre 31 minuta
Drama u Sinsinatiju, teniser se srušio zbog vrućine VIDEO

Drama u Sinsinatiju, teniser se srušio zbog vrućine VIDEO

Nova pre 11 minuta
Pakao u Sinsinatiju - igrač se srušio i predao VIDEO

Pakao u Sinsinatiju - igrač se srušio i predao VIDEO

B92 pre 46 minuta
Užas i drama u Sinsinatiju, poznati teniser se srušio usred meča i predao nekada 6. igraču sveta

Užas i drama u Sinsinatiju, poznati teniser se srušio usred meča i predao nekada 6. igraču sveta

Telegraf pre 26 minuta
Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SinsinatiKanada

Sport, najnovije vesti »

Operisan slavni reprezentativac Srbije u basketu

Operisan slavni reprezentativac Srbije u basketu

Danas pre 36 minuta
Kadeti Srbije na korak od četvrtfinala Svetskog prvenstva

Kadeti Srbije na korak od četvrtfinala Svetskog prvenstva

RTS pre 16 minuta
Kostić za Sportske: Ulični fudbal mi je doneo sportsku drskost, svi verujemo u preokret!

Kostić za Sportske: Ulični fudbal mi je doneo sportsku drskost, svi verujemo u preokret!

Sportske.net pre 36 minuta
Mega ispustila veliku prednost, Indijana slavila u neizvesnoj završnici

Mega ispustila veliku prednost, Indijana slavila u neizvesnoj završnici

RTS pre 51 minuta
Rinderkneš se srušio zbog vrućine, Ože-Alijasim ide dalje

Rinderkneš se srušio zbog vrućine, Ože-Alijasim ide dalje

RTS pre 26 minuta