Rinderkneš se srušio zbog vrućine, Ože-Alijasim ide dalje

Francuski teniser Artur Rinderkneš bio je primoran da preda meč trećeg kola mastersa u Sinsinatiju, nakon što mu je pozlilo tokom duela sa Kanađaninom Feliksom Ože Alijasimom.

Meč je prekinut pri rezultatu 7:6, 4:2 u korist Ože Alijasima, nakon što je Rinderkneš, inače 70. teniser sveta, pao na teren i teško disao. Zbog izuzetno visokih temperatura i teških uslova za igru, Francuz nije mogao da nastavi. U trenutku incidenta, dvojica tenisera su na terenu provela skoro dva sata. Rinderkneš je pao na leđa, pokrio se peškirom i pokazao znake iscrpljenosti, što je izazvalo reakciju glavnog sudije, a ubrzo je intervenisala i medicinska ekipa.