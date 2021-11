Strane direktne investicije do sada 3,18 milijardi evra

Politika pre 1 sat

Priliv stranih direktnih investicija (SDI) u Srbiju dostigao je ove godine 3,18 milijardi evra do prve dekade novembra, izjavila je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković, navodeći da Centralna banka procenjuje da će do kraja godine vrednost SDI iznositi oko 3,4 milijarde evra. „Očekujemo da će učešće tekućeg deficita u BDP ove godine iznositi oko četiri odsto, a u srednjem roku od četiri do pet odsto, uz i dalje punu pokrivenost neto prilivima stranih direktnih