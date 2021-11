Vremenska prognoza - 18. novembar

RTS pre 1 sat

Nešto više oblaka. Ipak, u većem delu zemlje zadržaće se suvo vreme, a tek ponegde može biti slabe kratkotrajne kiše. Na istoku će povremeno duvati jak severozapadni vetar. Temperatura će biti u manjem padu. Ujutru od 1 do 6, tokom dana do 13 stepeni.

18.11.2021. Četvrtak: Oblačno i malo hladnije, tek ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, najviša od 8 do 13 stepeni. 19.11.2021. Petak: Umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 8, najviša od 9 do 14 stepeni. 20.11.2021. Subota: Umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak,