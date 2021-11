Novak se raduje duelu sa Cicipasovom rezervom: “On je zaslužio da bude u Torinu”

Vesti online pre 38 minuta | Telegraf

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ubedljivo je savladao Andreja Rubljova u njihovom prvom međusobnom duelu sa 6:4, 6:2 i time obezbedio prvo mesto i prolaz u polufinale Mastersa u Torinu.

Novak je posle meča najpre pričao na italijanskom jeziku, kada je zahvalio svima u Torinu na podršci. Istakao je da ga je rasteretilo kada je napravio brejk u prvom setu i da mu je pomoglo što je dobro servirao. – Odličan nastup naročito na servis gemovima, to me dosta rasteretilo. On igra prilično brzo, nezgodan je protivnik. Bilo je na početku nervoze sa obe strane, ali kad sam ga brejknuo u tom prvom setu posložile su se stvari. Ali definitivno vrlo nezgodan