Zalihe tehničke robe na minimumu, moguće nestašice i poskupljenja

RTS pre 2 sata

Energetska kriza i klimatske promene glavne su teme svetskih lidera i samita, a nedostatak sirovina i njihovo poskupljenje poremetilo je industriju i tržište. Zbog cene nafte porasli su troškovi transporta, što usporava isporuke, pa se trgovci suočavaju sa praznim lagerima.

Prodavci kažu da su zalihe tehničke robe na minimumu i da će biti iscrpljene do Nove godine. S novim isporukama u radnje i onlajn prodavnice stići će, najavljuju, i više cene. "Doći će do povećanja cena. Generalno na tržištu očekivanja su od 30 odsto, to je okvirni procenat poskupljenja", kaže Zoran Ignjatović, menadžer prodaje u prodavnici "Tehnomedia". Predrag Brujić, trener u prodaji u "Gigatronu", priča da je pomeranje cene proizvoda uslovilo i to što je jedan