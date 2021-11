Nova odluka vlade: Indija odobrila izvoz 30 miliona vakcina protiv korona virusa

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: AP Vlada u NJu Delhiju je takođe odlučila da dozvoli izvoz 10 miliona doza licencirane verzije Astra Zeneka vakcine, Kovidšild, koju je napravio SII, svetskom programu za distribuciju vakcina Kovaks, a isporuka se očekuje najverovatnije sledećeg meseca, potvrdila su britanskoj agenciji dva izvora.

Indija je do sada primenila više od milijardu doza vakcina, pošto je oko 75 odsto njenih stanovnika primilo bar jednu dozu vakcine, dok je oko 30 odsto revakcinisano. Država od blizu 1,4 milijarde stanovnika je druga zemlja na svetu koja je prešla milijardu datih doza u oktobru , prva je to uradila Kina u junu. Indijska Vlada planira da u potpunosti vakciniše svih 944 miliona punoletnih građana do kraja godine, navodi Rojters.