"Voleo bih da Novak Đoković dođe... Nadamo se" Prvi čovek Australijan opena nedvosmisleno potvrdio: Nevakcinisani teniseri ne mogu da igraju u Melburnu

Blic sport pre 2 sata | Dr. P.

Kreg Tili, direktor , izjavio je za tamošnje medije da nevakcinisanim teniserima neće biti dozvoljeno da igraju u Melburnu! Ovo je još jedna u nizu informacija o načinu na koji će se igrati prvi Grend slem sezone, a verovatno ćemo ih čuti još.

Sada je stav sledeći: vakcinacija je obavezna za sve, bez izuzetka! - Da biste došli u državu Viktorija i učestvovali na Australijan openu morate da budete vakcinisani. To je odavno predočeno teniserima. Svi moraju da budu vakcinisani, i igrači i celokupno osoblje - jasan je Tili. Prvi grend slem sezone će se održati do 17. do 30. januara 2022. godine, a titulu brani najbolji teniser sveta . Prvi čovek Australijan opena nada se da će srpski as odlučiti da dođe u