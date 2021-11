HITAN sastanak uprave u Junajtedu, ishod već poznat?!

Sportske.net pre 17 minuta | Sportske.net

Teško da iko kome je Mančester junajted u srcu može trpeti Ole Gunara Solskjera.

Nekadašnji napadač i možemo čak i reći legenda ovog tima, večiti džoker i neko ko je donosio velike trofeje timu sa "Old traforda", morao bi da ode sa klupe ovog tima jer rezultata odavno nema, uprkos dobrom početku sezone. Solskjerov tim je danas poražen i to ubedljivo od Votforda, još jedno u nizu poniženja Mančester junajteda, danas je bilo 1:4, a šta reći za one ubedljive poraze od Liverpula i Mančester sitija... Nije to sve, ekipa je izgubila hemiju, verovatno