Doktor Kon o kovid propusnicama: Epidemiolog otkrio da li će biti neophodne za ulazak u teretane, bioskope i koncerte

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tanjug/Tanja Valić/Depositphotos Da li će doći do stagnacije ili će brojke početi da rastu zavisi od više faktora - rekao je u razgovoru za " Blic" epidemiolog i član Kriznog štaba doktor Predrag Kon.

On je objasnio da je vrlo verovatno da će se na tom visokom nivou oko 2.000 i više zaraženih brojke da se zadrže jako dugo. Epidemiolog je podsetio na prošlogodišnji jesenji talas i situaciju kada je nakon velikog broja zaraženih krajem decembra došlo do smanjenja. Tada, podseća, nismo imali drastično smanjenje, već su se brojke između dva podtalasa - jesenjeg i prolećnog, zadržale na visokom nivou. - To je otprilike silična situacija i sada. Sve dalje priče su